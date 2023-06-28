В течение ближайших 10 лет на Луне начнут добычу полезных ископаемых

Затем целью добычи станут месторождения железа и редкоземельных металлов. Для полноценной реализации проекта планируется привлечение коммерческих компаний.

Американский ракетостроитель Джеральд Сандерс, выступая на конференции по горной промышленности в австралийском Брисбене заявил, что прежде всего средства инвестируются в «в этап разведки», чтобы «оценить ресурсы, чтобы внешние инвестиции имели смысл и могли привести к развитию производства».

В случае успеха к 2032 году NASA намерено построить на Луне завод по переработке ископаемых.