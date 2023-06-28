В течение ближайших 10 лет на Луне начнут добычу полезных ископаемых

23:02, 28 июня 2023
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В течение ближайших 10 лет на Луне начнут добычу полезных ископаемыхВ конце июня на Луну будет отправлена буровая станция
NASA заявило, что в конце июня направит на Луну буровую станцию, чтобы оценить потенциальный объём лунных ресурсов. Сначала планируется добыча воды и кислорода.
Затем целью добычи станут месторождения железа и редкоземельных металлов. Для полноценной реализации проекта планируется привлечение коммерческих компаний.
Американский ракетостроитель Джеральд Сандерс, выступая на конференции по горной промышленности в австралийском Брисбене заявил, что прежде всего средства инвестируются в «в этап разведки», чтобы «оценить ресурсы, чтобы внешние инвестиции имели смысл и могли привести к развитию производства».
В случае успеха к 2032 году NASA намерено построить на Луне завод по переработке ископаемых.