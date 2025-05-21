В Техасе запретят пользователям младше 18 лет регистрироваться в соцсетях

Законопроект 186 уже прошёл через Палату представителей штата и находится в процессе принятия в Сенате. Предложение требует согласия родителей на загрузку приложений и размещения предупреждающих надписей о рисках социальных сетей.

Обязательство размещения предупреждающих надписей на сайтах социальных сетей соответствует призыву главного санитарного врача США доктора Вивека Мурти в прошлом году к платформам размещать аналогичные предупреждающие надписи о вреде для здоровья, как на сигаретах и алкоголе. Автор законопроекта считает, что это поможет справиться с проблемой вредного воздействия социальных сетей на детей в Техасе.

К тому же автор законопроекта назвал социальные сети «самым вредным продуктом, к которому у наших детей есть законный доступ в Техасе». И с этим законодатели, поддерживающие потенциальный закон, намерены бороться.