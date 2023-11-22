В Telegram начались продажи российских SIM-карт

Соответствующее новшество было анонсировано оператором МТС, который предлагает пользователям уникальную возможность выбора тарифа и оформления доставки SIM-карты непосредственно через специализированного Telegram-бота.

На первоначальном этапе, услуга доступна исключительно для жителей Москвы в пределах МКАД.

Покупатели могут приобрести физическую SIM-карту, а в будущем планируется расширение географии доставки и включение дополнительных онлайн-услуг. Среди них – возможность приобретения eSIM, выбора уникального номера и перехода в МТС от других операторов.

Процесс подписания документов и оплаты осуществляется при получении карты у представителя компании.

Клиенты, воспользовавшиеся услугой через Telegram-бот, получают возможность оформить подписку на экосистему МТС Premium на год со значительной скидкой – всего за 99 рублей в месяц вместо обычных 249 рублей.