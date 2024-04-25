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Наука и технологии
Опубликовано 25 апреля 2024, 11:16
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В Telegram появилась финансовая пирамида, предлагающая вложиться в «крипту» TON

Схема нацелена и на русскоязычных пользователей
В Telegram появилась криптовалютная пирамида, предлагающая вложиться в токен TON. Мошенническая схема нацелена как на англоязычных, так и на русскоязычных пользователей. Также мошенники подготовили «инструкцию» по заработку на русском и английском языках, в текстовом и видеоформате, чтобы всё выглядело солидно. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского».
В Telegram появилась финансовая пирамида, предлагающая вложиться в «крипту» TON
© Bermix Studio / Unsplash

Потенциальной жертве предлагают создать криптовалютный кошелёк через неофициальный бот для хранения TON в Telegram, затем ввести его адрес в другой бот, купить минимум 5,5 TON и после этого перевести все средства на кошелёк.

Затем «по инструкции» нужно активировать Telegram-бот якобы для заработка и подключить какой-либо платный «тариф-ускоритель», стоимость которого — от 5 до 500 TON. Пользователь уже на этом этапе схемы может потерять 500 TON, если выберет самый дорогой тариф.

Принцип пирамиды заключается в том, что пользователю навязывают необходимость создания закрытой группы в Telegram для приглашения знакомых и размещения презентации «сервиса». Также мошенники утверждают, что необходимо разместить инструкцию по активации и ссылки для регистрации этого криптокошелька и установки Telegram-бота. Причём просят звонить новой жертве лично и рекламировать «новый сервис».

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#мошенничество
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#Telegram
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#криптовалюта
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#обман