В Telegram появилась финансовая пирамида, предлагающая вложиться в «крипту» TON

Потенциальной жертве предлагают создать криптовалютный кошелёк через неофициальный бот для хранения TON в Telegram, затем ввести его адрес в другой бот, купить минимум 5,5 TON и после этого перевести все средства на кошелёк.

Затем «по инструкции» нужно активировать Telegram-бот якобы для заработка и подключить какой-либо платный «тариф-ускоритель», стоимость которого — от 5 до 500 TON. Пользователь уже на этом этапе схемы может потерять 500 TON, если выберет самый дорогой тариф.

Принцип пирамиды заключается в том, что пользователю навязывают необходимость создания закрытой группы в Telegram для приглашения знакомых и размещения презентации «сервиса». Также мошенники утверждают, что необходимо разместить инструкцию по активации и ссылки для регистрации этого криптокошелька и установки Telegram-бота. Причём просят звонить новой жертве лично и рекламировать «новый сервис».