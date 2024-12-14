В Telegram появилась новая схема мошенников с «лёгким заработком»

В Telegram мошенники начали предлагать россиянам заработать деньги, ставя лайки на товары в онлайн-магазине. Они представляются сотрудниками известных компаний, например, «Яндекса», и обещают заплатить до 8,2 тысячи рублей за 5 кликов в день. Злоумышленники утверждают, что можно выполнять такие задания каждый день в течение 10 дней. В одном из сообщений говорится, что для начала достаточно написать «ОК», чтобы согласиться на предложение.

Как объяснила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Мачнева, схема обманов начинается с небольших выплат. В первый день пользователь действительно получает деньги за выполнение задания, но дальше мошенники начинают увеличивать требования. На следующий день им предлагают купить товар в онлайн-магазине, перевести деньги на карту и отправить скриншот перевода, пообещав вернуть потраченные средства с процентами. Однако, как отмечает эксперт, деньги в итоге уходят мошенникам, и вернуть их уже невозможно.

Татьяна Мачнева предупреждает, что нужно быть крайне осторожным с такими предложениями и всегда критически оценивать их. Важно не переходить по сомнительным ссылкам и помнить, что если предлагают перевести деньги частному лицу, это должно вызвать подозрения. Эксперт советует быть особенно внимательными и не попадаться на уловки мошенников, обещающих лёгкий заработок.