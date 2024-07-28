В Telegram появился бот для «тренировки» общения с женщинами

Российский студент-биотехнолог запустил экспериментальный стартап Girlfriend AI на основе искусственного интеллекта, который быстро привлёк внимание более 10 тысяч пользователей. Проект ориентирован на молодых мужчин, от 20 до 28 лет, которые испытывают трудности в общении с девушками.

Абдюшев, сам переживший сложности в общении с противоположным полом, решил использовать ИИ для создания уникального бота. В Telegram пользователь может выбрать аватар девушки и начать переписку. Бот не только отвечает текстом, но и голосовыми сообщениями, имитируя живое общение. Главное отличие Girlfriend AI от других проектов в том, что его виртуальная девушка может обижаться, спорить и выражать эмоции, что помогает мужчинам лучше понять, как вести себя в реальных отношениях.

Проект также предлагает анонимную психологическую поддержку, где пользователи могут поделиться своими проблемами и получить помощь. Это может помочь мужчине сначала научиться взаимодействовать с «искусственной» девушкой, а затем и с реальной