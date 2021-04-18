Наука и технологии
Сегодня в 06:59
В Telegram появятся магазины
А также возможность оставить чаевые
Стало известно, что в грядущем обновлении Telegram будут добавлены магазины. Так, в мессенджере можно будет покупать товары и услуги, причем делать это можно будет не с помощью ботов, как ранее, а прямо в каналах и группах.
Намеки на соответствующее нововведение заметили авторы “Кода Дурова” в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Причем узнать, как это будет работать, можно уже сейчас с помощью тестового магазина @TestStore.
Отмечается, что транзакция в программе будет проходит с помощью сторонних платежных системы. В их число войдут Сбербанк, ЮMoney, Stripe, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay и ECOMMPAY. Помимо прочего в мессенджере можно будет сохранить данные банковской карты для удобства дальнейших покупок, а также оставить чаевые.