В Telegram появятся платные функции
Дуров поделился, что ранее все расходы оплачивал из своего кармана, однако вскоре мессенджер может набрать миллиард активных пользователей, что требует соответствующего финансирования. В связи с чем основатель Telegram подготовил стратегию, которой компания начнет придерживаться для заработка средств.
Во-первых, Дуров отметил, что не станет продавать компанию, как это сделал WhatsApp.
Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации.
По словам Дурова, компания начнет монетизироваться, однако при всем при этом, изменения не станут настолько явными, чтобы их заметили большинство пользователей. Так, сервисы, которыми пользователи пользуются сейчас на бесплатной основе - останутся бесплатными. Однако появятся и платные возможности, которые будут доступны бизнес-командам и пользователям с расширенными потребностями. Дуров также пообещал, что в чатах мессенджерах не будет рекламы.