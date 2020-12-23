В Telegram появятся платные функции

Дуров поделился, что ранее все расходы оплачивал из своего кармана, однако вскоре мессенджер может набрать миллиард активных пользователей, что требует соответствующего финансирования. В связи с чем основатель Telegram подготовил стратегию, которой компания начнет придерживаться для заработка средств.

Во-первых, Дуров отметил, что не станет продавать компанию, как это сделал WhatsApp.