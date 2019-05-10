В Telegram теперь можно спрятать старые и ненужные разговоры

Команда популярного мессенджера Telegram объявила о запуске новой удобной функции. C обновлением Telegram 1.7 пользователи смогут скрывать с глаз долой старые и ненужные разговоры.

Обновление позволяет складывать теряющие актуальность чаты и события в папку «Архив». Скрыть чат можно по правому клику мышкой в десктопной версии и проведя пальцем влево в мобильной версии. Чаты с включёнными уведомлениями возвращаются в общий список, когда в них приходят новые сообщения, а чаты с выключенными уведомлениями остаются в архиве даже при наличии новых сообщений. В архиве можно закрепить в нужном порядке неограниченное количество чатов. Сама папка с архивом постоянно находится вверху списка чатов. Она скрывается свайпом влево и показывается, если «потянуть» экран вниз.

Помимо этого есть ещё несколько новшеств. Сообщения теперь можно переслать одновременно до 100 штук. В отдельных опросах доступен просмотр точного количества голосов. В приватных группах и каналах ссылки теперь поддаются копированию.