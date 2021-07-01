В TikTok можно будет постить трехминутные ролики

Об этом сегодня сообщили представители TikTok. Напомним, что ранее максимальная продолжительность видео, разрешенная для публикации в соцсети, составляла 60 секунд.

“В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут”, — поделилась команда TikTok.

Также выяснилось, что в тестовом режиме возможность постить трехминутные ролики ранее была доступна некоторой выборке пользователей. Сейчас же данное нововведение будет доступно всем желающим.