В TikTok начали набирать популярность видео, в которых мёртвые дети рассказывают о своей гибели

На платформе завирусились скандальные видео, в которых мёртвые дети рассказывают истории своей смерти с шокирующим количеством деталей.

Сами ролики созданы при помощи нейросетей и технологии дипфейков. С их помощью энтузиасты сгенерировали образы детей на основе подлинных фотографий и видео.

В TikTok-роликах заметен театральный характер и добавление множества выдуманных деталей для эмоционального эффекта. При этом семьи погибших заявили, что не давали разрешения на создание этих видео.

На момент написания материала, учётные записи пользователей, под которыми видео были опубликованы, уже удалены.

Но это вовсе не означает, что подобный контент не стал достаточно популярным, чтобы обрести множество подражателей.