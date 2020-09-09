В TikTok обнаружили массовую публикацию видео с суицидом

При этом, по словам издания, в компании осведомлены об этом, в связи с чем модераторы приложения стараются в кратчайшие сроки блокировать ролики и аккаунты. Несмотря на это, публикация видео с суицидом с различных аккаунтов только набирает обороты.

Стоит отметить, что первоначально данный видеоролик был заснят в прямом эфире пользователя Facebook, а уже затем он начал появляться на сторонних ресурсах, в том числе и на TikTok. Блогеры сервиса уже выпустили ролики-предупреждения, в которых призывают своих зрителей не смотреть видео, в которых присутствует фрагмент, на котором мужчина с бородой сидит за столом в комнате.