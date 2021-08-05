В TikTok появились Stories

Согласно данным источника, “Истории” в TikTok будут аналогичны Stories в Instagram, Story Pins в Pinterest и прочим подобным функциям в соцсетях. Так, пользователи смогут публиковать в “Историях” контент, который будет иметь ограничение по времени показа — до 24 часов. Далее медиафайлы удаляются в автоматическом режиме.

Причем отмечается, что в TikTok даже решили не придумывать собственное название опции, и назвали ее Stories. Найти функцию можно в не так давно добавленной боковой панели. Известно, что на данный момент нововведение доступно в пилотном режиме и лишь определенной категории пользователей в ряде стран за пределами США.