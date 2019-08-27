В TikTok появился эффект зелёного экрана для кинематографического видео

Команда популярного сервиса коротких видеороликов TikTok объявила о запуске новой функции — эффекта зелёного экрана #greenscreen в набор креативных инструментов для создания видео.

Зелёный экран — один из самых популярных «голливудских» визуальных эффектов. Он позволяет наложить фон и таким образом переместить объект съемки в любое место в мире - от ковровой дорожки до Ниагарского водопада.

Как отмечают разработчики, новый эффект был запущен всего пару недель назад, но уже успел собрать более 1 миллиарда просмотров. С ним пользователи TikTok задали новый тренд - снимать видео с любимым звездами, такими как Лиам Хэмсворд, Кайли Дженнер, Билли Айлиш и Ариана Гранде.

Чтобы воспользоваться эффектом #greenscreen, потребуется выполнить следующее: