В TikTok появился эффект зелёного экрана для кинематографического видео

Команда популярного сервиса коротких видеороликов TikTok объявила о запуске новой функции — эффекта зелёного экрана #greenscreen в набор креативных инструментов для создания видео.
Зелёный экран — один из самых популярных «голливудских» визуальных эффектов. Он позволяет наложить фон и таким образом переместить объект съемки в любое место в мире - от ковровой дорожки до Ниагарского водопада.
Как отмечают разработчики, новый эффект был запущен всего пару недель назад, но уже успел собрать более 1 миллиарда просмотров. С ним пользователи TikTok задали новый тренд - снимать видео с любимым звездами, такими как Лиам Хэмсворд, Кайли Дженнер, Билли Айлиш и Ариана Гранде.
Чтобы воспользоваться эффектом #greenscreen, потребуется выполнить следующее:
- Открыть приложение и нажать на «+», чтобы создать видео;
- Выбрать «Эффекты» и в разделе «В тренде» нажмите на иконку #greenscreen