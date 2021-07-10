В TikTok удаление откровенного контента поручат компьютеру

Так, с целью улучшения процесса модерации контента в компании приняли решение поручить компьютеру выявлять видео с обнаженным телом, сценами секса, насилия и незаконными действиями, и впоследствии удалять их. В то же время, отмечается, что автор ролика сможет обратить и к живому модератору, если компьютер ошибочно удалил угодное соцсети видео.

Известно, что ранее видео на TikTok удалялись модераторами людьми, тогда как благодаря нововведению в соцсети надеются уменьшить объем откровенного контента, который им приходится отсматривать. Также может сохранить психическое состояние модераторов.

Однако стоит отметить, что компьютеры не всегда хорошо справляются с данной задачей. В частности, во время тестового запуска было установлено, что 5% роликов, которые были заблокированы системой, должны были быть опубликованы.