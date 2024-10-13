В TikTok вместо людей модерировать контент начнёт ИИ

Опубликовано 13 октября 2024, 10:201 мин.
В TikTok вместо людей модерировать контент начнёт ИИВо многом это уже делает «умная» система
Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило об увольнении TikTok не менее 700 сотрудников, связанных с модерацией контента. Уволенных людей заменит ИИ.
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Пресс-служба соцсети подтвердила факт увольнений, но заявила, что сокращает 500 рабочих мест, и не уточнила причину. Однако в пользу замены модераторов на ИИ говорит модернизация в TikTok системы модерации: порядка 80% контента, авторы которого нарушают правила площадки, удаляет «умная» система. Всего в соцсети работает 110 тысяч человек.
Что изменится с началом массового внедрения ИИ-модераторов, неясно.