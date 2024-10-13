В TikTok вместо людей модерировать контент начнёт ИИ

Пресс-служба соцсети подтвердила факт увольнений, но заявила, что сокращает 500 рабочих мест, и не уточнила причину. Однако в пользу замены модераторов на ИИ говорит модернизация в TikTok системы модерации: порядка 80% контента, авторы которого нарушают правила площадки, удаляет «умная» система. Всего в соцсети работает 110 тысяч человек.

Что изменится с началом массового внедрения ИИ-модераторов, неясно.