В TMall началась большая распродажа техники Samsung

Официальный магазин “Мегафона” на TMall предлагает с хорошей скидкой ухватить беспроводные наушники бренда — Samsung Galaxy buds +. Так, если в обычное время их продают за 10 990 рублей, то сейчас они доступны за 9 499. Для получения скидки необходимо в корзине ввести промокод OHJULY900.

За 33 343 рубля вместо прежних 52 990 можно приобрести 10,5-дюймовый планшет Samsung Galaxy Tab LTE. Аппарат оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Для снижения цены нужно ввести промокод UHWOW1100.

Помимо гаджетов распродают также и технику для дома. Так, стоимость стиральной машины Samsung Aegis упала с 25 490 рублей до 19 882.

Ознакомиться со всеми устройствами Samsung, которые продаются со скидками, можно перейдя по этой ссылке.