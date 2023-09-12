В Тольятти создали аккумулятор будущего для компьютерной техники

Учёные из Тольяттинского государственного университета провели исследование, которое указывает на возможность создания более эффективных аккумуляторов с использованием наночастиц магния. Эти аккумуляторы могли бы работать значительно дольше, чем современные литий-ионные батареи, применяемые в электронике и электромобилях. Новость о таких перспективах была представлена в рамках национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

Учёные из ТГУ подходят к созданию магниевых аккумуляторов с использованием наночастиц магния, которые гораздо меньше по размеру, чем микрочастицы. Они выяснили, что такие наночастицы способны выделять гораздо больше энергии в сравнении с микрочастицами. В результате, аккумулятор на основе наночастиц магния мог бы работать в два-три раза дольше литий-ионных батарей, что было бы значительным прорывом.

Однако, пока не удалось создать готовые к использованию прототипы магниевых аккумуляторов с высокой эффективностью. Несмотря на это, учёные считают, что исследования имеют большой потенциал. В долгосрочной перспективе магниевые аккумуляторы могут стать, если не заменой литий-ионным, то по крайней мере, достойной альтернативой им. Результаты исследования уже опубликованы в научном журнале Materials Science & Engineering B.