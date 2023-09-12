В Тольятти создали аккумулятор будущего для компьютерной техники

В Тольятти создали аккумулятор будущего для компьютерной техникиОна существенно продлит работу устройств
Российские учёные разработали аккумуляторы для техники будущего
Учёные из Тольяттинского государственного университета провели исследование, которое указывает на возможность создания более эффективных аккумуляторов с использованием наночастиц магния. Эти аккумуляторы могли бы работать значительно дольше, чем современные литий-ионные батареи, применяемые в электронике и электромобилях. Новость о таких перспективах была представлена в рамках национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.
Учёные из ТГУ подходят к созданию магниевых аккумуляторов с использованием наночастиц магния, которые гораздо меньше по размеру, чем микрочастицы. Они выяснили, что такие наночастицы способны выделять гораздо больше энергии в сравнении с микрочастицами. В результате, аккумулятор на основе наночастиц магния мог бы работать в два-три раза дольше литий-ионных батарей, что было бы значительным прорывом.
Однако, пока не удалось создать готовые к использованию прототипы магниевых аккумуляторов с высокой эффективностью. Несмотря на это, учёные считают, что исследования имеют большой потенциал. В долгосрочной перспективе магниевые аккумуляторы могут стать, если не заменой литий-ионным, то по крайней мере, достойной альтернативой им. Результаты исследования уже опубликованы в научном журнале Materials Science & Engineering B.