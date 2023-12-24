В Томске начнут производить станции связи 4G и 5G

Телеком-производитель «Иртея», часть группы МТС, планирует начать производство базовых станций для сетей 4G и 5G на площадке компании «Микран» в Томске в следующем году. Первый год производства призван вывести около 1000 базовых станций, а к 2025 году «Иртея» планирует ежегодный выпуск до 10 000 станций.

Ожидается, что тестирование новых станций начнётся в Москве и Московской области до конца первого полугодия 2024 года. На данный момент цены на станции «Иртеи» не разглашаются, однако предполагается, что их стоимость может достигать 2 миллионов рублей. Компания акцентирует внимание на использовании «отечественной электронно-компонентной базы», с планами по увеличению доли отечественных компонентов, несмотря на то, что более 90% компонентов базовых станций, производимых в России, являются зарубежными.

Следует отметить, что российские мобильные операторы проявляют все больший интерес к отечественным базовым станциям, особенно в контексте стандартов 4G и передового 5G. К 2028 году планируется, что все устанавливаемые базовые станции должны быть произведены в России.