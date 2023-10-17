В Томске открылась лаборатория исследований мозга

В Томске на базе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), начала свою работу лаборатория, которая занимается изучением работы мозга в условиях информационных перегрузок. Она ориентирована на исследование основных механизмов функционирования мозга и когнитивных способностей в условиях информационных нагрузок, а также на разработку новых решений в этой области.

Сотрудники лаборатории занимаются изучением того, как люди и животные адаптируются к информационной нагрузке, в частности, в сфере образования. Они оценивают психологическое состояние студентов и преподавателей, чтобы разработать персонализированные методы улучшения их устойчивости к информационной нагрузке.

Научное сообщество до сих пор не имеет чёткого представления о том, что такое информационная перегрузка и как с ней справляться. Лаборатория намерена внести свой вклад в эту область, предоставив рекомендации по улучшению когнитивного здоровья и устойчивости к информационным нагрузкам для обучающихся.