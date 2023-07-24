В Томске проверили новый подход к строительству в болотистых и прибрежных зонах

Специалисты из Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) успешно протестировали новую технологию соединения свай, которая позволяет ускорить и удешевить строительство фундамента в сложных местностях, таких как болотистые и прибрежные области. Ранее в отечественной строительной отрасли применялись сварные соединения и «стаканы», которые были менее эффективны и подвержены коррозии. Однако новая технология штифтового соединения свай позволяет избежать этих недостатков и обеспечить стабильный и экономичный процесс строительства.

Технология штифтового соединения свай была успешно испытана на уникальном оборудовании ТГАСУ. Образцы соединений, разработанные с использованием отечественных материалов и изготовленные на Урале, успешно прошли испытания на механические свойства в лаборатории.

Составные сваи широко используются в условиях, где нельзя применить цельные сваи, например, на болотистых участках или на побережье рек и морей. Новая технология позволит увеличить скорость и экономию в строительстве фундамента с использованием забивных свай из железобетона, что сделает её более надёжной и выгодной для строительной отрасли.