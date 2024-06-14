В Турции арестовали студента за использование ИИ-устройства на экзамене

По сообщениям полиции, студент использовал связку миниатюрной камеры и наушника для распознавания правильных ответов на экзаменационные билеты посредством машинного зрения. Таким образом он пытался пройти TYT — экзамен для подтверждения необходимых знаний для поступления в турецкие ВУЗы. Попытка подстроить правильные ответы на этом экзамене считается серьёзным правонарушением.

Согласно отчёту полиции, студент использовал камеру, замаскированную под пуговицу рубашки и подключённую к серверу через некий маршрутизатор (модем), спрятанный в подошве обуви. Устройство сканировало экзаменационные вопросы с помощью кнопочной камеры, которая затем передавала информацию неназванной языковой модели ИИ. ПО генерировало правильные ответы и зачитывало их студенту через наушник.

Но его поймали из-за подозрительного поведения, которое коррелировало с «идеальными» ответами.