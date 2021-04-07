В Турции истребитель упал на город

На момент написания материала, на месте катастрофы работают сотрудники экстренных служб. Как пишет Sabah, воздушное судно входило в пилотажную группу «Турецкие звезды». Падение случилось во время проведения тренировочного полета.

Если верить фотографиям, опубликованным газетой, истребитель рухнул на пустыре неподалеку от жилых домов. Сообщается, что пилот NF-5 погиб — информацию подтвердили в Минобороны Турции.

Отметим, что ранее похожий инцидент произошёл в Великобритании. Тогда учебно-тренировочный самолет Hawk T1 ВВС также потерпел крушение в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Правда, в отличие от турецкой ситуации, в тот раз оба пилота выжили.