В Турции на 8 предприятиях обнаружили ящур

00:59, 10 марта 2023
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В Турции на 8 предприятиях обнаружили ящурВсех сотрудников поместили на карантин
Как стало известно, в Турции зафиксировали случаи заболевания ящуром.
Фото: Bp.com
Ящур — тяжёлое вирусное заболевание, которое характеризуется острой интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости. В Турции были зафиксированы случаи заражения этим вирусом, из-за чего сотрудников восьми предприятий поместили на карантин.
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