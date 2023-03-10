В Турции на 8 предприятиях обнаружили ящур

Ящур — тяжёлое вирусное заболевание, которое характеризуется острой интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости. В Турции были зафиксированы случаи заражения этим вирусом, из-за чего сотрудников восьми предприятий поместили на карантин.

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