В Турции начали принимать не только карты Мир, но и российские Mastercard и Visa

Сообщается, что на данный момент речь идёт о работе сразу пяти турецких отелей с российскими картами. Например, в Papillon Zeugma Relaxury, после отказа турецкого банка Ziraat от использования карт Мир, обратились к российскому сервису по приему платежей Sigma.

Что интересно, журналисты издания также сообщают о подключении отечественных платёжных систем и другими дружественными государствами. Так, PayAnyWay стала доступна на территории Белоруссии и Казахстана.

Напомним, что ранее, в середине сентября, все банки Турции временно отказались от обслуживания карт Мир. Связано это было с заявлением Министерства финансов США о введении санкций против тех, кто будет поддерживать попытки России расширить использование своей платёжной системы за рубежом.