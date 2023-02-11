Наука и технологии
23:30, 11 февраля 2023
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В Турции объяснили, с чем можно сравнить силу прошедшего землетрясения

Это энергия 500 атомных бомб

Генеральный директор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Орхан Татар рассказал, какой силы была энергия, высвободившаяся в результате двух землетрясений подряд.

В Турции объяснили, с чем можно сравнить силу прошедшего землетрясения

Фото: Сnbc.com

По словам руководителя, регион трясло две минуты, первое землетрясение длилось в течение 65 секунд, второе — 45 секунд. Оба землетрясения имели мощный разрушительный эффект.

Татар подчеркнул, что энергия, которая высвободилась в результате двух землетрясений, равна силе 500 атомных бомб. Также чиновник отметил, что на 11 февраля произошло более 2000 афтершоков — толчков, произошедших после основного землетрясения и меньших по сравнению с ним, но они продолжают происходить. Магнитуда большинства превышала 4.

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