В Турции объяснили, с чем можно сравнить силу прошедшего землетрясения

23:30, 11 февраля 2023
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В Турции объяснили, с чем можно сравнить силу прошедшего землетрясенияЭто энергия 500 атомных бомб
Генеральный директор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Орхан Татар рассказал, какой силы была энергия, высвободившаяся в результате двух землетрясений подряд.
Фото: Сnbc.com
По словам руководителя, регион трясло две минуты, первое землетрясение длилось в течение 65 секунд, второе — 45 секунд. Оба землетрясения имели мощный разрушительный эффект.
Татар подчеркнул, что энергия, которая высвободилась в результате двух землетрясений, равна силе 500 атомных бомб. Также чиновник отметил, что на 11 февраля произошло более 2000 афтершоков — толчков, произошедших после основного землетрясения и меньших по сравнению с ним, но они продолжают происходить. Магнитуда большинства превышала 4.