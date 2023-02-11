В Турции объяснили, с чем можно сравнить силу прошедшего землетрясения

По словам руководителя, регион трясло две минуты, первое землетрясение длилось в течение 65 секунд, второе — 45 секунд. Оба землетрясения имели мощный разрушительный эффект.

Татар подчеркнул, что энергия, которая высвободилась в результате двух землетрясений, равна силе 500 атомных бомб. Также чиновник отметил, что на 11 февраля произошло более 2000 афтершоков — толчков, произошедших после основного землетрясения и меньших по сравнению с ним, но они продолжают происходить. Магнитуда большинства превышала 4.