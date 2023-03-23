В Турции прошли испытания нового дрона-камикадзе Azab

Важные для таких аппаратов огневые испытания и серию других проведут в ближайшем будущем. А испытания боевой части этого беспилотника планируется завершить к концу третьего квартала 2023 года.

Созданы два варианта Azab: T200 с размахом крыла два метра, который может нести до 15 кг полезной нагрузки, в том числе специальные боеприпасы, серийные мины и противотанковые гранаты, а также версия T150 с размахом крыла полтора метра.

Дрон хорошо управляется на расстоянии до 200 км с помощью видеокамеры, для подлёта к целям координируется спутниковой системой навигации. А для запуска полутораметровой версии Azab разработчики создали электрическую катапульту.