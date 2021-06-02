Наука и технологии
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В Турции провели боевые испытания первого вооружённого робокатера страныСобытие даже попало на видео
Как стало известно, Турция впервые провела боевые испытания новейшего вооруженного беспилотного судна ULAQ собственного производства. Оно успешно поразило цель на земле, выстрелив по ней двумя ракетами с лазерной системой наведения Cirit.
По данным Janes, разработкой ULAQ занимались сразу две турецкие компании — Ares Shipyard и Meteksan. Старт программе был дан ещё в 2018 году, а разработка непосредственно прототипа беспилотного судна началась лишь в прошлом июне. Правда, уже в феврале 2021-го его начали тестировать в море.
Сообщается, что дальность плавания опытного образца ULAQ составляет 400 километров при весе в 2 тонны. Робокатер оснащён системами ночного видения и дистанционного управления. Его максимальная скорость составляет 65 км/ч.