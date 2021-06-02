По данным Janes, разработкой ULAQ занимались сразу две турецкие компании — Ares Shipyard и Meteksan. Старт программе был дан ещё в 2018 году, а разработка непосредственно прототипа беспилотного судна началась лишь в прошлом июне. Правда, уже в феврале 2021-го его начали тестировать в море.

Сообщается, что дальность плавания опытного образца ULAQ составляет 400 километров при весе в 2 тонны. Робокатер оснащён системами ночного видения и дистанционного управления. Его максимальная скорость составляет 65 км/ч.