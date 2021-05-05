В Турции создали новейшего дрона-камикадзе

Представители Turkish Aerospace, разработавшей устройство, рассказали о его роли во время боевых операциях. Так, дрон предназначен для тарана цели с последующим взрывом боеголовки, передаёт Военное Обозрение.

Запуск Simsek производится с другого, более крупного БПЛА. Благодаря этому устройство можно считать представителем нового поколения дронов — того самого, доставкой которых занимаются другие беспилотные машины.

Отметим, что впервые о новом турецком дроне-камикадзе стало известно ещё в апреле. Тогда глава Turkish Aerospace Темел Котил дал интервью CNN Turk. В нём он рассказал, что устройство способно переносить до 5 кг взрывчатки, а также умеет доставлять их на расстояние около 100-200 км после запуска с другого БПЛА.