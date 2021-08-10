В Туркменистане для подключения к интернету начали требовать клятву об отказе обходить госцензуру

А чтобы подключить интернет, нужно подать документы и ждать больше года

Как сообщил источник со ссылкой на туркменское радио Азатлык, в стране с некоторых пор власти утвердили практику клятв на Коране о неиспользовании VPN и обхода госцензуры. При этом в Туркменистане использование VPN-сервисов запрещено законом.