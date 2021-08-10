В Туркменистане для подключения к интернету начали требовать клятву об отказе обходить госцензуру

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В Туркменистане для подключения к интернету начали требовать клятву об отказе обходить госцензуруА чтобы подключить интернет, нужно подать документы и ждать больше года
Как сообщил источник со ссылкой на туркменское радио Азатлык, в стране с некоторых пор власти утвердили практику клятв на Коране о неиспользовании VPN и обхода госцензуры. При этом в Туркменистане использование VPN-сервисов запрещено законом.
Туркменистан — страна с устоявшейся веками культурой, поэтому принесение различных клятв на религиозных книгах — обычная практика. Но принуждение граждан присягать на верность стране таким образом, происходит впервые. Отмечается, что без VPN-сервисов в стране невозможно открывать многие сайты, поскольку соединение очень медленное из-за блокирования трафика. К тому же граждане не могут без обхода блокировки просто пообщаться с кем-либо по видеосвязи. В стране заблокированы все популярные соцсети и видеохостинги.
Кроме того, чтобы просто подключить интернет, необходимо подписать множество документов и выдержать очередь, которая может затянуться до полутора лет.