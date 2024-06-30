В Твери начнут производить роутеры для бизнеса

Группа компаний «Аквариус» совместно с российским разработчиком ПО Wimark systems планирует до конца 2024 года запустить производство Wi‑Fi‑точек доступа в Твери. Общие инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, а первый год работы планируется выпустить около 10 тыс. устройств. Ранее, в 2023 году, глава «Аквариуса» Алексей Калинин приобрёл 20% акций Wimark systems.

Основная цель проекта — обеспечить спрос госсектора на корпоративные роутеры через госзаказы. Эти роутеры предназначены для установки в многоквартирные дома и офисы, поддерживая большое количество подключений, что отличает их от обычного потребительского оборудования.

Крупные операторы связи, включая «Ростелеком» и «МегаФон», активно используют российское Wi‑Fi‑оборудование в своих сетях. Например, «Ростелеком» начал производство коммутаторов и роутеров под брендом РТТ после ухода с рынка западных производителей. В то же время, «МегаФон» отмечает готовность к сотрудничеству с российскими производителями, если их продукция соответствует требованиям оператора.

Эксперты подчёркивают растущий спрос на российские альтернативы в условиях отсутствия полноценных замен от западных производителей. Однако на сегодняшний день на рынке ещё нет российских решений, полностью равноценных зарубежным аналогам. Таким образом, российские компании сталкиваются с необходимостью разработки и внедрения конкурентоспособных Wi‑Fi‑решений, отвечающих требованиям государственных структур.