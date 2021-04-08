В Twitch начнут блокировать аккаунты за совершенные вне сервиса правонарушения

Нововведение, которое вчера вступило в силу, подразумевает меры против пользователей, которые были замечены за “серьезными нарушениями” представляющими угрозы безопасности всего сообщества”. Причем распространяется оно даже не те действия, которые пользователь совершил за пределами сервиса.

В число таких нарушений вошло: насилие, приведшее к летальному исходу, вооруженный экстремизм, терроризм или вербовка, угрозы массового насилия, участие в разжигающих ненависть группах, участие или соучастие в принудительных действиях сексуального характера и прочие.

В Twitch признали, что у них нет возможности самостоятельно проверять все нарушения, совершенные пользователями вне сервиса, ввиду чего будет продолжено сотрудничество с правоохранительными органами для проверки жалоб. Учетные записи подозреваемых в нарушениях пользователей будут блокироваться только после окончания расследования.