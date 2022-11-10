В Twitter хотят ввести функцию перевода денег между пользователями

Вот и сейчас предприниматель поделился своей свежей идеей — запуском перевода денежных средств через Twitter.

Маск рассказал, что оплатившие верификацию в соцсети пользователи получат определённый баланс на свой аккаунт. Факт верификации, считает новый руководитель платформы, может быть достаточным основанием для проведения транзакций.

Напомним, что ранее миллиардер также рассказал, что в ближайшее время в Twitter планируется множество обновлений. И это, что логично, приведёт к появлению новых багов. О них Маск предложил сообщать ему лично, прямо в Twitter.