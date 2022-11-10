В Twitter хотят ввести функцию перевода денег между пользователями

18:05, 10 ноября 2022
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В Twitter хотят ввести функцию перевода денег между пользователямиНечто подобное уже есть в WhatsApp, но не везде
Мы уже сбились со счёту, сколько нововведений появилось в Twitter за последние пару недель. Причиной тому — приход Илона Маска на пост руководителя соцсети.
Вот и сейчас предприниматель поделился своей свежей идеей — запуском перевода денежных средств через Twitter.
Маск рассказал, что оплатившие верификацию в соцсети пользователи получат определённый баланс на свой аккаунт. Факт верификации, считает новый руководитель платформы, может быть достаточным основанием для проведения транзакций.
Напомним, что ранее миллиардер также рассказал, что в ближайшее время в Twitter планируется множество обновлений. И это, что логично, приведёт к появлению новых багов. О них Маск предложил сообщать ему лично, прямо в Twitter.