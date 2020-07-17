В Twitter началась массовая хакерская атака

Нескольким ранее представители социальной сети отмечали, что в рамках борьбы с хакерскими взломами компания блокирует все аккаунты, которые совершают попытки поменять пароль в течение месяца. Примечательно, что несмотря на это в Twittere нет достоверных данных о том, что пароли были украдены.

”Исходя из того, что нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени совершили атаки в рамках этого инцидента в отношении примерно 130 аккаунтов. Злоумышленники смогли установить контроль над небольшим количеством этих учетных записей и затем отправляли с них твиты”, - поделились сотрудники службы поддержки Twitter.