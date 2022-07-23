В Twitter обвинили Илона Маска в своих финансовых неудачах

Выручка компании составила $1,18 млрд вместо ожидаемых $1,32 млрд. При этом менеджеры компании списали свою реудачу на сложную макроэконромическую ситуацию и Илона Маска.

В отношении текущей ситуации сообщается, что разрыв между фактической суммой выручки и ожиданиями рынка достиг 11%, но прогнозируемых. При этом основной причиной в руководстве соцсети считают неопределённость со сделкой по покупке Twitter Илоном Маском.

Топ-менеджеры убеждены, что ситуация целиком зависит от действий Маска. Поэтому каких-либо прогнозов на третий квартал менеджеры компании не дают, также они отказались от ежегодной конференции с аналитиками.