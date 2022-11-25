В Twitter подтверждать верификацию будет не одна, а целых три галочки

По словам гендиректора Twitter, сначала было решено отложить введение покупки верификации из-за наплыва фейковых аккаунтов и исходящих от них провокаций. Для борьбы с таким спамом все аккаунты будут проверяться вручную.

Поэтому при доказательствах, что за аккаунтом стоит настоящая личность или организация, профилю будут присваивать голубые, серые либо золотые галочки.

Голубые — для обычных аккаунтов, серые — для правительства, золотые — для компаний. При этом все верифицированные пользователи смогут помечать свои аккаунты логотипами компаний и организаций, в которых работают.