Наука и технологии
17:52, 25 ноября 2022
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В Twitter подтверждать верификацию будет не одна, а целых три галочки

Об этом сообщил Илон Маск

Илон Маск придумал новый способ верификации в Twitter. Со 2 декабря в соцсети всё-таки стартует платная подписка на верификацию, но не только Twitter Blue, но и Grey и Gold.

В Twitter подтверждать верификацию будет не одна, а целых три галочки

Фото: Сulturacolectiva.com

По словам гендиректора Twitter, сначала было решено отложить введение покупки верификации из-за наплыва фейковых аккаунтов и исходящих от них провокаций. Для борьбы с таким спамом все аккаунты будут проверяться вручную.

Поэтому при доказательствах, что за аккаунтом стоит настоящая личность или организация, профилю будут присваивать голубые, серые либо золотые галочки.

Голубые — для обычных аккаунтов, серые — для правительства, золотые — для компаний. При этом все верифицированные пользователи смогут помечать свои аккаунты логотипами компаний и организаций, в которых работают.

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