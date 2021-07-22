В Twitter появятся дизлайки

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В Twitter появятся дизлайкиНововведение уже работает у некоторых пользователей в тестовом режиме
Стало известно, что в популярной американской соцсети Twitter добавят лайки. В сервисе уже ввели такую возможность в тестовом режиме.
Согласно опубликованным данным, уже сейчас у некоторых пользователей iOS-устройств появилась возможность под сообщениями нажимать не только на стандартные кнопки вроде комментирования и ретвита, но и на две дополнительные. В частности, им предлагается не только положительно оценить твит, но и поставить ему дизлайк.
Новые опции, как сообщили в Twitter, тестируются в разных дизайнах — начиная от стрелок вверх и вниз, заканчивая иконками с большими пальцами вверх и вниз. Пилотная опция позволит администрации соцсети выяснить, как пользователи реагируют на твиты и решить, необходимо ли такое нововведение.