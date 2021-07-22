В Twitter появятся дизлайки

Согласно опубликованным данным, уже сейчас у некоторых пользователей iOS-устройств появилась возможность под сообщениями нажимать не только на стандартные кнопки вроде комментирования и ретвита, но и на две дополнительные. В частности, им предлагается не только положительно оценить твит, но и поставить ему дизлайк.