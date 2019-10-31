В Twitter запретят распространять политическую рекламу

“Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что политическое послание должно быть заслужено, а не куплено.”, - написал Джек Джорси в своем официальном аккаунте.

Джорси также отметил, что несмотря на то, что реклама в интернете является мощным инструментом для рекламодателей, в то же время она создает весомые риски для политики, поскольку используется для влияния на голоса, а это, в свою очередь, влияет на жизни миллионов людей. Для того, чтобы осведомить текущих рекламодателей об изменениях, компания решила внедрить нововведение 22 ноября.