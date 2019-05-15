В Uber появился спецтариф с молчащим водителем

В США запустили новую функцию для сервиса вызова такси Uber — в приложении появилась опция «тихий режим» для желающих прокатиться в такси в тишине, а не слушать болтовню водителя. Эту возможность давно просили пользователи сервиса.
Опция бесплатна, но доступна только для премиум-тарифов Uber Black и Uber Black SUV. Пользователи смогут указать свои предпочтения и выбрать из вариантов «тишина предпочтительна», «рад поболтать» и «не принципиально». После заказа автомобиля поменять настройки уже нельзя.
Эти настройки появились среди прочих в новой вкладке предпочтений пассажира, которая появляется перед вызовом автомобиля в рамках Uber Black и или Black SUV. Среди других опций — необходимость помочь с багажом, предпочтительная температура салона, дополнительное время ожидания, возможность получить поддержку от сотрудника по телефону, и так далее.