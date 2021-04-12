В Ubisoft для борьбы с сексизмом внутри компании наняли специального сотрудника

Известно, что Аника будет подотчетна главе компании Ubisoft Иву Гийемо. “Миссия Аники будет состоять в том, чтобы руководить нашими HR-командами и внедрять инновационные методы работы”, — поделился генеральный директор компании.

Потребность в таком сотруднике возникла после скандалов, произошедших в Ubisoft за последние два года. Напомним, что в 2020 году сотрудники Ubisoft анонимно заявили о том, что сталкиваются на работе с сексизмом и возмутительным поведением бывших руководителей. Впоследствии это привело к внутреннему расследованию, в результате которого уволены были сразу несколько сотрудников, занимавших руководящие должности, например вице-президент креативного и редакционного отделов компании Томми Франсуа и вице-президент компании Максим Беланд.