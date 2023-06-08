В учебнике для младших классов нашли QR-код, ведущий на порносайт

Изначально данный код предполагалось использовать для доступа к дополнительной информации по учебному материалу. Однако при сканировании этого кода пользователи попадали на веб-сайт с порнографическим контентом.

После обнаружения данного факта, местные власти были проинформированы, а все учебники со штрихкодом были срочно изъяты.

Оказалось, что домен, на который ссылался QR-код, ранее принадлежал издательству, выпустившему учебник. В марте 2023 года срок аренды домена истёк и его перехватил порносайт. Местное бюро образования подтвердило данную информацию.

Отметим, что данный инцидент напоминает события сентября 2021 года в России, когда жительница Подмосковья обнаружила ссылку на порносайт в школьном учебнике по английскому языку.

Тогда Министерство просвещения начало проверку, а издательство «Просвещение», выпустившее учебник, приостановило его печать и распространение.