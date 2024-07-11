В Уфе запустят производство отечественных VR-шлемов

Уфимская компания «АйВиСистемз» готовится к началу производства шлемов виртуальной реальности. Об этом сообщил директор студии «Муха» Артур Абдрахманов в рамках открытия Евразийского центра цифровых технологий в Уфимском университете науки и технологий. Планы включают создание собственной VR-студии и производство шлемов, разработка которых уже началась в 2022 году, а в 2024 году компания уже имеет полнофункциональные устройства, которые планируется испытать к концу года.

Евразийский центр цифровых технологий будет специализироваться на разработке IT-продуктов и подготовке специалистов в этой сфере. В центре студенты смогут заниматься различными проектами в IT, получая поддержку от сотрудников IT-компаний и представителей креативных индустрий. Среди первых резидентов центра стали анимационная студия «Муха» и компания Zorge Lab, специализирующаяся на разработке системы диагностики патологий нижней челюсти с использованием искусственного интеллекта.

В рамках ЕЦЦТ уже названы первые проекты, которые здесь планируют реализовать, включая анимационные сериалы и спортивные проекты. Глава Башкирии Радий Хабиров выразил уверенность, что новый центр будет поддерживать молодых специалистов в области IT, геймдева и компьютерной анимации, создавая благоприятную среду для развития талантов.