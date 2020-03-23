В Украине разработали особый обряд для погребения умерших от коронавируса

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в связи с тем, что ВОЗ не создала никаких специальных правил для погребения умерших от коронавируса, украинские эксперты решили сами заняться данной проблемой и рассмотреть этот вопрос, чтобы определить все возможные риски при похоронах.

”Мы вынуждены вам рекомендовать сократить время и количество людей, провожающих человека в последний путь при коронавирусной болезни, поскольку здесь есть возможность несоблюдения правил карантина, которые сегодня запрещают ритуальные обряды, и это может повлечь административную и уголовную ответственность”, — говорится в заявлении замминистра здравоохранения Украины. Также он отдельно отметил тот факт, что прощальные ритуалы несут угрозу инфицирования коронавирусом.