В Украине захотели заменить соглашение по ядерному оружию из-за России

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В Украине захотели заменить соглашение по ядерному оружию из-за РоссииИ всё, якобы, из-за событий 2014 года
Как стало известно, в Украине заявили о желании заменить соглашение по нераспространению ядерного оружия — Будапештский меморандум — на новый документ.
По словам заместителя постоянного представителя страны при ООН Юрия Витренко, связано это с тем, что Россия нарушила данный меморандум во время событий 2014 года, пишет ТАСС. При этом стоит отметить, что Москва неоднократно опровергала все обвинения на эту тему.
В этих условиях Украина стремится к принятию международного соглашения, которое заменило бы Будапештский меморандум и обеспечило прямые и надежные гарантии мира и безопасности.
Юрий Витренко
Заместитель постоянного представителя страны при ООН
Напомним, что Будапештский меморандум подписали ещё в декабре 1994 года. Тогда Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, ликвидировав доставшиеся ей от СССР боеголовки. В ответ на это Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.