В Украине захотели заменить соглашение по ядерному оружию из-за России

По словам заместителя постоянного представителя страны при ООН Юрия Витренко, связано это с тем, что Россия нарушила данный меморандум во время событий 2014 года, пишет ТАСС. При этом стоит отметить, что Москва неоднократно опровергала все обвинения на эту тему.