В Украине заявили о нахождении страны в состоянии Третьей мировой войны

«Исправить ситуацию» решила украинский зампред правительства Ольга Стефанишина. По её словам, страна прямо сейчас находится в состоянии Третьей мировой. При этом она уточнила, что в нынешние времена войны не представляют из себя открытых боевых действий. Вместо этого используется гибридная тактика, сообщает Военное Обозрение.

Стефанишина заявила, что для окончания текущей войны Запад должен «проявить единство против Российской Федерации». Например, используя санкции, «Европа вместе с Украиной может победить агрессора».

Напомним, что чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией.