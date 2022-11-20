В украинской армии почти закончились запчасти для немецких гаубиц

Журнал пишет о том, что Германия поставила Украине 14 вышеуказанных гаубиц. Но не успела вовремя заказать пакеты запчастей к ним для бесперебойного ремонта и поддержания Panzerhaubitze 2000 в боеспособном состоянии.

«Нехватка запчастей парализует сейчас и так называемый ремонтный узел, который Германия планирует к середине декабря создать в Словакии», — пишет издание.