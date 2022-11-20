В украинской армии почти закончились запчасти для немецких гаубиц

00:07, 20 ноября 2022
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В украинской армии почти закончились запчасти для немецких гаубицГаубицы передали, а прислать запчасти не успели
Немецкий журнал Der Spiegel сообщил о затруднительной для украинской армии ситуации. У ВСУ наблюдается серьёзный дефицит запчастей для немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Журнал пишет о том, что Германия поставила Украине 14 вышеуказанных гаубиц. Но не успела вовремя заказать пакеты запчастей к ним для бесперебойного ремонта и поддержания Panzerhaubitze 2000 в боеспособном состоянии.
«Нехватка запчастей парализует сейчас и так называемый ремонтный узел, который Германия планирует к середине декабря создать в Словакии», — пишет издание.
Источник фото:Kmweg.com
Источник:RT
Автор:Андрей КадуковТеги: