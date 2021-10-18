В "умные" дроны внедрили автопилот

Наука и технологии
Сегодня в 08:47
1 мин.
В "умные" дроны внедрили автопилотОн позволяет им маневрировать между деревьев
Специалисты Цюрихского университета в Швейцарии разработали систему автопилотирования для летательных дронов. Она позволяет им летать на больших скоростях между кронами деревьев в лесу.
Система автоматического управления дает возможность аппаратам перемещаться на высокой скорости по неизвестной для них местности. Для создания этой технологии специалисты использовали нейросеть с элементами машинного обучения. Именно она позволяет на ходу строить лучший маршрут для передвижения в соответствии с участком полета и его скоростью.
Благодаря этой системе дрон способен анализировать окружающую его среду с помощью трехмерных камер, которые расположены на поверхности летательного аппарата. Ученые из Цюриха создали этот квадрокоптер на основе системы NVIDIA Jetson TX2 с графическим модулем для анализа местности.