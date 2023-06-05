В умных часах Google Pixel Watch нашли защиту от перегрева

Согласно официальной информации от Google, часы Pixel Watch разработаны для наилучшей работы в диапазоне температур от 0°C до 35°C . При этом хранить девайс рекомендуется в пределах от -20°C до 45°C.

И вот, некоторое время назад, в Сети появился пост от владельца данной модели часов. Он рассказал, как случайно оставил свои часы в горячей машине, после чего заметил, что устройство автоматически выключилось, как только стало слишком горячим.

Более того, по словам пользователя, он получил уведомление от системных настроек, указывающее, что часы стали слишком горячими и временно отключились для охлаждения.