В «умных» часах Samsung появился браузер

Сообщается, что в каталог приложений для “умных” часов была интегрирована специальная версия Samsung Internet, которая собрана с учетом особенностей размера гаджета. Таким образом пользователи могут в любое время заходить на сайты прямо с часов. Что интересно, браузер поддерживает жестовое управление и голосовой ввод, благодаря чему пользоваться им еще удобнее.

Также в браузере для часов есть возможность открыть виртуальную клавиатуру. Отмечается и поддержка специального меню Show on Phone, благодаря которому всего одним нажатием можно перенаправить открывшуюся страницу с часов на смартфон.