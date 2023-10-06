В Великобритании бренд смартфонов и наушников Nothing запустил продажу пива

12:29, 06 октября 2023
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В Великобритании бренд смартфонов и наушников Nothing запустил продажу пиваСначала это воспринимали как шутку
Известный бренд смартфонов и наушников Nothing запустил в Великобритании продажу пива, сваренного совместно с пивоварней Freetime Beer Company. Британия пока единственная страна, в которой будет продаваться пиво от Nothing.
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У этого продукта есть предыстория. В апреле 2022 года в соцсетях компании появилась фотография с банкой пива с минималистичным дизайном, на которой было написано Beer. Тогда подписчики восприняли это как шутку. Но в сентябре 2023 года Nothing опубликовала пресс-релиз, в котором сказано о запуске продаж пива.
Количество стран, в которые в дальнейшем будет поставляться пиво, пока неизвестно, но компания говорит, что обязательно расширит географию продаж.